Die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin (IMAGO / Action Pictures)

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, wuchs der Umsatz um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar. Die Auslieferungen seien um 87 Prozent gesteigert worden. Tesla hat die Produktion in seinen Fabriken in Kalifornien und Shanghai hochgefahren und eine neue in Texas in Betrieb genommen. In der Nähe von Berlin wird derzeit eine weitere Fabrik errichtet, in der jährlich bis zu 500.000 E-Fahrzeuge gebaut werden sollen. Die abschließende Genehmigung dafür steht noch aus.

