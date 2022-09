Containerumschlag im Hamburger Hafen. (imago images / Markus Tischler)

Wie das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft mitteilten, handelt es sich um die größte jemals in Deutschland beschlagnahmte Menge dieser Droge. Das Heroin wurde demnach in einem Schiffscontainer sichergestellt. Die Durchsuchung war Teil einer internationalen Polizeiaktion: In Deutschland, Spanien und den Niederlanden wurden insgesamt fünf Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen in großem Stil Heroin aus dem Iran nach Deutschland geschmuggelt haben. In Hamburg, Dresden und im Raum Chemnitz sowie in den Niederlanden wurden Gebäude durchsucht; die Polizei stellte unter anderem Datenträger und Vermögenswerte sicher.

