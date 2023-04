Die Tafeln in Großbritannien verzeichnen großen Zulauf. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Sang Tan)

Das teilte die Wohltätigkeitsorganisation Trussell Trust mit , die ein Netzwerk von 1.300 Tafeln unterstützt. Den Angaben zufolge stieg allein die Zahl der Notfall-Lebensmittelpakete für Kinder binnen zwölf Monaten erstmals auf mehr als eine Million. Im Vorjahr waren es rund 835.000. Insgesamt wurden von April 2022 bis März 2023 knapp drei Millionen Pakete verteilt. Das ist ein Plus von 37 Prozent.

Die Chefin des Trussell Trusts, Revie, erklärte, die neuen Zahlen seien extrem besorgniserregend. Sie belegten, dass immer mehr Menschen keine andere Wahl hätten, als sich an Organisationen wie die Tafeln zu wenden. Grund für die Not sind die steigenden Kosten für Lebensmittel und Energie. Die Inflationsrate in Großbritannien lag zuletzt bei mehr als zehn Prozent.

