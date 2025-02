Felix Brych war zweimal Weltschiedsrichter des Jahres (imago sportfotodienst)

Der zweimalige Weltschiedsrichter des Jahres und sechsmalige DFB-Schiedsrichter des Jahres will "dieses Ende selber setzen", sagte er. Nun freut er sich auf noch drei Monate als Unparteiischer.

Brych ist mit 352 Bundesligaspielen deutscher Rekordschiedsrichter. Außerdem pfiff er in seiner Zeit als DFB-Referee seit 1999 - seit 2004 in der deutschen Eliteklasse - auch noch 138 Zweitligaspiele. Brych hatte sich ausgerechnet in seinem 344. Bundesliga-Einsatz beim 2:1 des VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt Ende November 2023 einen Kreuzbandriss zugezogen - in diesem Spiel egalisierte er die Bestmarke von Wolfgang Stark.

Nach zehn Monaten Pause pfiff Brych wieder in der Bundesliga. Beim 1:3 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart Mitte September 2024 stieg er zum alleinigen Rekordhalter auf.

