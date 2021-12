Huang Wei, im Netz bekannt unter dem Namen Viya, muss umgerechnet knapp 190 Millionen Euro wegen Steuerhinterziehung zahlen. Die 35-Jährige soll Einkommen verschwiegen oder falsch angegeben haben. Es handelt sich um die bisher höchste Strafe für jemanden, der in China durch starke Präsenz und Ansehen Geld im Internet verdient. Huang Wei akzeptiert die Strafe und schrieb im Netz von einem 'großen Fehler', den sie gemacht habe.

Bis zu zehn Millionen Menschen schauen sich Viyas Online-Auftritte an, in denen sie Werbung für Produkte macht. Branchenfachleute schätzen, dass sie damit im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als vier Milliarden Euro erzielte. Chinas Behörden hatten zuletzt ihre Kontrolle von Influencerinnen und Influencern verstärkt. Staatliche Medien berichten, die Strafe solle auch der Abschreckung dienen. Seit der Corona-Pandemie boomt Chinas Livestream-Industrie. Nach Schätzungen sollen die Umsätze in diesem Jahr 166 Milliarden Euro erreichen.