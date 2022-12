Ein Thermometer zeigt eine Temperatur von 20 Grad. (Karl-Josef Hildenbrand dpa/lby (c)

In Wielenbach im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau wurden gegen 14 Uhr 20,8 Grad gemessen, wie der DWD am Abend mitteilte. Deutschlandweit erreichten demnach heute vier Orte die 20 Grad, darunter auch München. 19 Grad wurden unter anderem in Freiburg, Mannheim und Dresden gemessen.

Die bislang höchste Temperatur an einem Silvestertag waren 17 Grad im Jahr 1961 in Müllheim. Im vergangenen Jahr war Freiburg im Breisgau der Spitzenreiter mit 16,9 Grad Celsius.

