Corona-Pandemie

Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden teilte mit, nicht nur im Schul- und Kitabereich, sondern auch bei den Erholungsmöglichkeiten habe die Pandemie im Alltag junger Menschen tiefe Spuren hinterlassen. Im zweiten Corona-Jahr 2021

nahmen danach bundesweit rund 4,4 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an Angeboten teil. Das waren nur noch halb so viele wie vor der Pandemie. Die Zahl der Angebote sank im selben Zeitraum um knapp ein Drittel.

Besonders gravierend wirkte sich Corona den Angaben zufolge in der internationalen Jugendarbeit aus. Die Zahl der Teilnehmenden von Austauschprogrammen ging im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 74 Prozent zurück.

