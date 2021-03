Es ist so schlimm gekommen wie erwartet, aber das macht es nicht besser: Die einstmals stolze Lufthansa fährt im Corona-Jahr 2020 das schlechteste Ergebnis ihrer Firmengeschichte ein. Was bleibt dem Management übrig, als auf das Jahr 2021 zu setzen, auf eine Erholung des Flugverkehrs, auf Testnachweise und digitale Impfpässe, kurz: auf das Prinzip Hoffnung?

Aber die bittere Realität ist eine andere: Vorstandschef Carsten Spohr spricht heute von einer "Redimensionierung". Das ist wahrscheinlich im Managersprech positiv und agil gemeint. Es heißt aber im Klartext: Die Lufthansa muss kleiner werden, muss die Mitarbeiterzahl reduzieren, Flugzeuge verkaufen oder verschrotten, Slots und Standorte aufgeben. Wer nur einmal im Leben Lufthansa geflogen ist, hat etwas mitgenommen vom Stolz der Lufthanseatinnen und Lufthanseaten auf ihre Arbeit und ihr Unternehmen. Es wird also schwer werden.

Warum Fliegen, wenn Meetings auch virtuell gut gehen?

Das Schlimme: Schrumpfen ist kein Geschäftsmodell. Wem will die Lufthansa zu Diensten sein, wenn Videokonferenzen so perfektioniert sind, dass Geschäftsleute sich fragen, warum sie anstrengende Flüge um die halbe Welt auf sich nehmen sollen, wenn die Ergebnisse in den meisten Fällen auch genauso gut virtuell erzielt werden können.

Welche – vor allem junge - Managerinnen und Manager nehmen nicht gerne die moralischen Vorzüge der Nachhaltigkeit in Anspruch, wenn sie auf das Fliegen verzichten? Und die sozialen Vorzüge, wenn es Orte gibt, an denen sie Familie und Beruf besser vereinbaren können als alleine im Flugzeugsitz? Ihre Arbeitgeber indes freuen sich über den Effizienzgewinn durch die gewonnene Arbeitszeit.

Geschäftsreisen könnten ein Auslaufmodell sein

Die Lufthansa als beflissene Begleiterin exklusiver Geschäftsreisen könnte ein Auslaufmodell sein. Und ein neues Geschäftsmodell ist nicht in Sicht. Wenn das Management jetzt die Urlaubsreisenden in den Blick nimmt, ist das keine Lösung. Hier ist der Wettbewerb zu groß: Als Billig-Airline wird die Lufthansa wohl kaum bestehen.

Auch die Kombination von Reisen mit weniger Passagieren und dafür viel Fracht ist keine Lösung auf Dauer. Es stimmt, im Frachtbereich verdient die Lufthansa noch Geld. Aber die Umrüstung der noblen Passagierairline in eine Flugspedition wäre ein Wagnis.

Auf jeden Fall wäre es nicht mehr die Lufthansa, die wir als den stolzen Kranich der Lüfte kennen.

