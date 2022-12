Papst Franziskus spricht den Weihnachtssegen "Urbi et Orbi" (Archivbild). (Gregorio Borgia/AP/dpa)

Auch schlechtes Wetter sorgte bisher für verhaltene Stimmung. Anders als in den vergangenen zwei Corona-Jahren wird über die Feiertage mit Zehntausenden Besuchern gerechnet. Im Vatikan wird Papst Franziskus nach der Christmette in der Heiligen Nacht heute seine traditionelle Weihnachtsbotschaft vom Balkon des Petersdoms aus verlesen. Hier wird ebenfalls mit Zehntausenden Gläubigen gerechnet. Nach den gestrigen Christvespern erwarteten viele Kirchengemeinden ihre Mitglieder heute zu Weihnachtsgottesdiensten. In den bisherigen Predigten riefen die Geistlichen vor allem zu Frieden und Solidarität angesichts zahlreicher Kriege und Konflikte auf.

Der Papst sagte, Macht- und geldhungrige Menschen verzehrten in der Welt sogar ihre Nächsten, ihre Brüder und Schwestern. An vielen Orten würden auch heute noch Würde und Freiheit mit Füßen getreten. Franziskus stand der Messe vor, zelebrierte sie aber wegen seines Knieleidens weitgehend im Sitzen neben dem Altar. Mit Blick auf Jesus führte er aus, dieser sei ohne Luxus und Komfort geboren worden. Dadurch aber sei der "wahre Reichtum des Lebens" ans Licht gekommen, nämlich zwischenmenschliche Beziehungen. Denn natürlich sei es nicht leicht, die "angenehme Wärme der Weltlichkeit" zu verlassen um sich auf die "karge Schönheit der Grotte von Betlehem" einzulassen.

Selenskyj ruft zum Durchhalten auf

Der ukrainische Präsident Selenskyj appellierte in seiner Weihnachtsbotschaft an das Durchhaltevermögen seiner Landsleute in dem vom russischen Angriffskrieg geprägten Winter.

