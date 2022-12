Papst Franziskus spricht den Weihnachtssegen "Urbi et Orbi" (Archivbild). (Gregorio Borgia/AP/dpa)

Im Vatikan wird Papst Franziskus nach der Christmette in der Heiligen Nacht heute seine traditionelle Weihnachtsbotschaft vom Balkon des Petersdoms aus verlesen. Anders als in den vergangenen zwei Corona-Jahren wird wieder mit Zehntausenden Gläubigen gerechnet. Auch in Bethlehem, wo Jesus, die zentrale Gestalt des Christentums, der Überlieferung nach geboren wurde, haben sich zehntausende Menschen versammelt. In den bisherigen Predigten wurde vor allem zu Frieden und Solidarität angesichts zahlreicher Kriege und Konflikte aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.