Überschattet von Spannungen haben in Jerusalem jüdische und muslimische Feierlichkeiten stattgefunden. (picture alliance / dpa / Ilia Yefimovich)

Tausende Menschen versammelten sich an der Klagemauer für einen Segen zum jüdischen Pessachfest. An der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg kamen Hunderte Palästinenser im Rahmen des muslimischen Fastenmonats Ramadan zusammen. Unter Polizeischutz besuchten Juden die Anhöhe, die auch ihnen heilig ist. Palästinenser protestierten dagegen. In den vergangenen Tagen hatten sich mehrfach Palästinenser in der Moschee verbarrikadiert. Sie wollten erreichen, dass sie auch über Nacht dort beten können.

