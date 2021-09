Der Generalsekretär des Zentralrates der Muslime in Deutschland, Abdassamad El Yazidi, wird neuer Sprecher des Koordinationsrates der Muslime.

Er übernimmt die Aufgabe ab morgen. Der 46-Jährige erklärte, er wolle mit der neuen Bundesregierung "in kritischen und konstruktiven Gesprächen einen Beitrag leisten und Vorurteile und Ressentiments gegenüber Muslimen und ihren Organisationen abbauen". Vorheriger Sprecher war Burhan Kesici vom Islamrat der Bundesrepublik Deutschland.



Zum Koordinationsrat der Muslime gehören auch die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib), der Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ) und seit 2019 die Union der Islamischen Albanischen Zentren in Deutschland sowie der Zentralrat der Marokkaner in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.