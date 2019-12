Im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh sind vier Christen festgenommen worden, weil sie in der Nähe eines Hindu-Tempels in der Bibel gelesen und Fotos davon gemacht haben sollen.

Nach Angaben der Polizei erfolgten die Festnahmen aufgrund eines Gesetzes, das die "Verbreitung von Religion" in unmittelbarer Nähe von Gotteshäusern anderer Religion verbietet. Kurz vor Silvester hatten Hinduextremisten in Westbengalen einen Gottesdienst mit Molotowcocktails angegriffen. Sie hätten "Heil Lord Rama" gerufen und Schäden in der Kirche angerichtet, heißt es in Medienberichten. Einige der festgenommenen Täter seien Mitglieder der regierenden Indischen Volkspartei - BJP. - In Indien kommt es inzwischen vermehrt zu religiösen Spannungen.