Kulturstaatsministerin Grütters hat den Zentralrat der Juden in Deutschland anlässlich seines morgigen 70-jährigen Bestehens als wichtige moralische Instanz gewürdigt. Grütters erklärte, der Zentralrat habe entscheidend dazu beigetragen, dass sich jüdische Menschen in Deutschland wieder willkommen fühlen könnten. Dies sei angesichts neuerlicher antisemitischer Hetzparolen und gewaltsamer Übergriffe keine Selbstverständlichkeit.

Die frühere Zentralratspräsidentin Knobloch meinte, die Organisation sei aus den öffentlichen Debatten nicht mehr wegzudenken. Morgen werden zu einem Festakt in Berlin unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und Zentralratspräsident Schuster erwartet.



Der Zentralrat war am 19. Juli 1950 in Frankfurt am Main gegründet worden und hat seit 1999 seinen Sitz in der Bundeshauptstadt. Ihm gehören rund 100.500 Mitglieder aus 105 jüdischen Gemeinden an.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.