Nach Berichten über radikale Islamisten bei einer Kölner Islamtagung schließt Bayerns Innenminister Herrmann eine Beobachtung des deutsch-türkischen Moscheeverbands Ditib durch den Verfassungsschutz nicht aus.

Alarmierend sei, dass Ditib auch Vertreter der Muslimbrüder eingeladen habe, sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Die Bruderschaft vertrete Standpunkte, die mit der Verfassung nicht in Einklang zu bringen seien. Die Religionsfreiheit in Deutschland decke nicht Versuche aus dem Ausland, massiven religiösen Einfluss zu nehmen, meinte Herrmann. Aktionen dieser Art seien Teil der bekannten Strategie der türkischen Regierung unter Präsident Erdogan.



Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Kuhle, sagte, er setze Hoffnungen in die Deutsche Islamkonferenz. Dort seien Vertreter eines liberalen, moderaten Islam eingeladen gewesen. Diese Kräfte könnten helfen, eine Debatte unter Muslimen in Gang zu bringen, wie ein Islam in Deutschland aussehen könnte, der nicht von Ankara aus gesteuert werde.