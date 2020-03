So viel Religion war selten. Zumindest in der Literatur und auf dem Bildschirm. "Das ist ein Phänomen, das wir bei den Streaming-Diensten schon länger beobachten", sagt DLF-Redakteur Andreas Main. "Eine Edel-TV-Serie nach der nächsten mit Religionsbezug kommt auf den Markt. Und so wie diese TV-Anbieter Geld verdienen müssen, müssen auch Verlage Umsatz machen."



Offenbar ließen sich Romane mit religiös angehauchter Handlung gut verkaufen. Und: "Es fällt einfach auf, wie sehr Dichterinnen und Denker sich von religiösen Themen faszinieren lassen."



Vier Romane mit Religionsbezug stellt Andreas Main vor; er schildert die Wucht religiöser Themen, spricht über kurzweile Kirchenkritik im Thriller-Format und intellektuelle Sperrigkeit.

Sophie von Maltzahn: "Liebe in Lourdes"

Verlag Kiepenheuer & Witsch, 21 Seiten, 20 Euro.

Stefanie de Velasco: "Kein Teil der Welt"

Verlag Kiepenheuer & Witsch, 432 Seiten, 22 Euro.

Robert Harris: "Der zweite Schlaf"

Aus dem Englischen von Wolfgang Müller, Heyne Verlag, 415 Seiten, 22 Euro.

Sibylle Lewitscharoff: "Von oben"

Suhrkamp Verlag, 239 Seiten, 24 Euro.