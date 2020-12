Der Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide hat Jesus als "Brücke" zwischen Islam und Christentum bezeichnet.

Er sei eine Figur, die im Christentum ebenso im Zentrum stehe wie im Koran, sagte der Theologe domradio.de. Jesus werde im Koran als Wort Gottes und Geist Gottes bezeichnet, und seine Wunder würden dort auch beschrieben. Deshalb, meint Khorchide, könnten Muslime Weihnachten auch feiern. Das bedeute nicht, dass sie Christen würden, aber sie riefen diese Würdigung in Erinnerung.



Jenseits der theologischen Auslegung gehe es in der Lebenspraxis um eine soziale Identität, erklärte Khorchide. "Und gerade in der Situation der Migration merken wir, dass manche doch auf Ab- und Ausgrenzung abzielen und diskutieren: Darf ich überhaupt dem christlichen Nachbarn zu Weihnachten gratulieren oder nicht?" Da gebe es einige, die sagten, das dürften Muslime nicht, weil sie nichts annehmen dürften, das christlich sei. Das werde in der islamischen Welt sehr kontrovers diskutiert. Er persönlich sehe das eher entspannt. In jedem Fall dürfe und sollte man auch Muslimen "Frohe Weihnachten" wünschen.

