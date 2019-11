Katholische Christen feiern heute Allerheiligen.

Papst Franziskus rief die Menschen zu diesem Anlass zu Solidarität und Nächstenliebe auf. Gläubige in aller Welt erinnern an diesem Tag an ihre Verstorbenen, viele suchen dazu die Friedhöfe auf.



Ursprünglich war der 1. November kein Tag des Totengedächtnisses, sondern stellte den Glauben an Auferstehung und die unbekannten Heiligen in den Mittelpunkt. Eigentlich gedenken Katholiken der Toten an Allerseelen. Allerseelen ist morgen, in Deutschland ist dies aber kein gesetzlicher Feiertag.