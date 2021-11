Katholische Christen begehen heute das Hochfest "Allerheiligen".

In Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist das ein gesetzlicher Feiertag. In vielen Gemeinden werden die Gräber gesegnet und es wird der Toten gedacht.



Gläubige ehren jedes Jahr am 1. November zum einen die Personen, die vom Papst heiliggesprochen wurden. Zum anderen jene Menschen, die nach den Worten der Deutschen Bischofskonferenz "unauffällig ihren Glauben gelebt und ihr Christentum unbeirrt verwirklicht haben". Morgen begehen Katholiken dann das Fest "Allerseelen", an dem sie der Verstorbenen im Allgemeinen gedenken. Wegen des Feiertags am 1. November werden viele Traditionen rund um Allerseelen jedoch bereits heute gepflegt.

