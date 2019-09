Die deutschen katholischen Bischöfe haben den Juden zum Neujahrsfest gratuliert.

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Marx, übermittelte laut einer Mitteilung Friedens- und Segenswünsche an den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. Am Sonntagabend beginnt das zweitägige Neujahrsfest Rosch Haschana und damit das Jahr 5780 des jüdischen Kalenders.



In seinem Grußwort erinnert Marx an den 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs. Die Ermordung der europäischen Juden sei untrennbar mit der Geschichte dieses Krieges verbunden. "Doch die Schoah war nicht Folge von Kriegshandlungen oder der Besatzungspolitik", schreibt der Kardinal. "Es war der Hass auf das jüdische Volk und das Judentum, der die Mordaktionen leitete, ein Hass ohnegleichen."



Auch heute nehmen laut Marx antisemitische Einstellungen wieder zu. Lehrerinnen und Lehrer sowie Verantwortliche für den Religionsunterricht sollten deshalb der Auseinandersetzung mit antisemitischen Vorurteilen "größere Aufmerksamkeit im Unterricht und im Schulleben" widmen.