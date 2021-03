Die beiden Mitinitiatorinnen der Kirchenreformbewegung "Maria 2.0", Elisabeth Kötter und Andrea Voß-Frick, haben ihren Austritt aus der katholischen Kirche angekündigt.

Kötter benennt persönliche Gewissensgründe für ihren Austritt. Sie wolle nicht behaupten, dass die Menschen, die in der Kirche blieben, das Falsche täten, aber sie habe in den letzten Jahre so viel Negatives über die römische Kirche erfahren müssen, dass es ihr nun reiche. Ähnlich äußerte sich Voß-Frick. Sie sagte dem Evangelischen Pressedienst, sie wolle zwar katholisch sein, aber nicht mehr Mitglied "der öffentlich-rechtlichen Institution römisch-katholisch Kirche". Sie habe einsehen müssen, dass es unmöglich sei die Hierarchien und Machtstrukturen in der katholischen Kirche zu ändern. Wenn sich reformwillig Katholikinnen und Katholiken öffentlich äußerten, müssten sie immer wieder erleben, dass es Absagen oder ein Veto "der Herren aus Rom" gebe, führte Voß-Frick aus.



Den Austritt könne die beiden Münsteranerinnen nach eigenen Angaben erst im April formal vollziehen, weil sie vorher keinen Termin bekommen hätten. Als aktuelle Gründe für ihren Schritt nennen die Frauen neben den Fällen von sexueller Gewalt durch Priester die Eingriffe der römischen Glaubenskongregation in den Prozess des sogenannten synodalen Weges in Deutschland und jüngst das Verbot aus Rom zur Segnung homosexueller Paare.

"Wir sind weiter Kirche"

Beide Frauen wollen sich weiter in Münster engagieren und sich in den interreligösen Dialog in der Region einbringen. Auch bei "Maria 2.0" bleiben sie aktiv. Sie betonen: "Wir sind weiter Kirche."



Die 2019 gegründete Initiative "Maria 2.0" setzt sich für mehr Beteiligung und Rechte von Frauen in der katholischen Kirche ein. Sie fordert mehr Gleichberechtigung von Frauen und ihren Zugang zu allen kirchlichen Ämtern. Ausgangspunkt von Protesten und Kirchenstreiks durch Ehrenamtliche in den Erz- und Bistümern war vor zwei Jahren Münster.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.