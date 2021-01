Der montenegrinische Präsident Djukanovic hat eine Neufassung des Kirchengesetzes gegen die eigene Überzeugung unterschrieben.

Das Parlament in Montenegro hatte mit den Stimmen der neuen Regierungsparteien das vor knapp einem Jahr beschlossene Kirchengesetz abgeändert. Insbesondere gelten nun jene Bestimmungen nicht mehr, die es ermöglichten, Besitztümer der serbisch-orthodoxen Kirche zu verstaatlichen. Die Abgeordneten der Opposition blieben der Abstimmung fern.



Die Novelle weicht damit in wesentlichen Bestimmungen von dem vor einem Jahr auf Initiative von Djukanovic beschlossenen Original ab. Mit dem Gesetz wollte der pro-westliche Präsident den Einfluss der Kirche zurückdrängen. Er hatte die Novelle im Dezember des Vorjahres wegen Verfahrensfehler bei der parlamentarischen Abstimmung nicht unterzeichnet und an das Parlament zurückgegeben. Ihm blieb nun keine andere Wahl mehr, als das Gesetz zu unterzeichnen.



Die serbisch-orthodoxe Kirche ehören in Montenegro viele wertvolle Immobilien. Der Streit über das Religionsgesetz hatte bereits die Parlamentswahl im August 2020 überschattet.

