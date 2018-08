Für die Muslime weltweit hat das Opferfest begonnen.

Es erinnert an die im Koran erzählte Geschichte Ibrahims, der bereit gewesen sei, einen seiner Söhne zu opfern, um Gott seinen Glauben zu beweisen - ähnlich wie in der Bibel in der Geschichte um Abraham und seinen Sohn Isaak. Die Muslime feiern dabei die Barmherzigkeit Gottes, der das Opfer nur als Prüfung auferlegt und den Sohn schließlich gerettet habe. Zum Fest werden Tiere geschlachtet und teilweise an Arme verteilt.



Auf der Erde leben Schätzungen zufolge etwa 1,8 Milliarden Muslime, in Deutschland etwa viereinhalb Millionen.