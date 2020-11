Die Evangelische Kirche in Deutschland beendet heute ihre zweitägige Synode.

Es wird erwartet, dass der Beauftragtenrat zum Schutz vor sexualisierter Gewalt einen Bericht vorlegt. Darin soll es um die Aufarbeitung zurückliegender Missbrauchsfälle und um Maßnahmen zur Prävention gehen.



Die Jahrestagung der EKD-Synode findet wegen der Coronakrise erstmals digital statt und wurde von vier auf zwei Tage verkürzt. Der Ratsvorsitzende Bedford-Strohm sprach gestern im Zusammenhang mit der Pandemie von einer verwundeten Gesellschaft. Er erinnerte insbeosndere an all jene Menschen, die in den vergangenen Monaten wegen der Schutzmaßnahmen allein und ohne ihre Angehörigen gestorben sind.

