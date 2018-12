Religion und Musik im Irak "Eine Rakete darfst du tragen, aber keine Oud"

Ali al-Abdali gilt als einer der besten Oud-Bauer Arabiens. Die Lauten, die er in seiner kleinen Werkstatt in Bagdad fertigt, sind legendär – und vor allem in der Golf-Region gefragt. In al-Abdalis Heimat Irak dagegen kauft kaum noch jemand seine Instrumente – aus religiösen Gründen.

Von Carsten Kühntopp