Die Vereinigten Arabischen Emirate haben 17 christliche Kirchen und Kapellen sowie einen Hindu-Tempel offiziell als Kultstätten anerkannt.

Grundlage ist ein neuer gesetzlicher Rahmen, der nichtislamischen Religionsgemeinschaften gleiche Rechte zusichern soll. Wie die Katholische Nachrichtenagentur berichtet, wurde er bereits vor einer Woche bei einem Festakt im Palast des Herrscherhauses in Kraft gesetzt. Zudem soll in der Hauptstadt Abu Dhabi ein interreligiöses Dialogzentrum entstehen, das eine Moschee, eine Kirche und die erste Synagoge des Landes unter einem Dach vereint. Das vom britischen Architekten David Adjaye entworfene "Abrahamic Family House" war in New York vorgestellt worden.