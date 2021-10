Zehntausende Besucher sind bundesweit der Einladung zum 25. "Tag der offene Moschee" gefolgt.

Rund 1.000 muslimische Gemeinden hatten zu Führungen, Teerunden und Gesprächen eingeladen, teilte der Koordinationsrat der Muslime in Deutschland mit. Es gehe um Begegnung und den Abbau von Ängsten und Vorurteilen in der Gesellschaft. Kölns Oberbürgermeisterin Reker sagte, die Initiative habe viel für die gemeinsame Verständigung geleistet. Für die meisten Bürger sei es ein Stück selbstverständlicher geworden, dass Menschen muslimischen Glaubens Teil der deutschen Gesellschaft seien.



Den Tag der offenen Moschee gibt es seit 1997. Als Zeichen der Zugehörigkeit zur Bundesrepublik findet er am 3. Oktober statt, dem Tag der Deutschen Einheit.

