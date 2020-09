Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, hat vor einer Zunahme antisemtischer Verschwörungsmythen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gewarnt.

Er sagte in Radio-Interviews, die Situation erinnere ihn an das Mittelalter, als man Juden für den Ausbruch der Pest verantwortlich gemacht habe. Generell gebe es in Deutschland weiter viele Ressentiments gegen Juden. Das Attentat auf die Synagoge in Halle im Oktober vergangenen Jahres sei ein massiver Rückschlag gewesen. Allerdings habe er danach auch eine außergewöhnliche Welle der Solidarität erlebt, betonte Schuster.



Der Zentralrat feiert heute mit einem Festakt in Berlin sein 70-jähriges Bestehen. Dazu wird unter anderem Bundeskanzlerin Merkel erwartet. Kulturstaatsministerin Grütters würdigte den Zentralrat als wichtige moralische Instanz. Er habe entscheidend dazu beigetragen, dass sich jüdische Menschen in Deutschland wieder willkommen fühlen könnten.

