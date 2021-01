Hessens Europa-Ministerin Puttrich fordert eine neue europäische Strategie gegen den sogenannten politischen Islam.

In einem Gastbeitrag für die FAZ schreibt sie, der Umgang mit radikalen Muslimen sei eine ungelöste politische Herausforderung. Neben der Eindämmung der Gefahr durch bereits radikalisierte Menschen sei es nötig, dem extremistischen Gedankengut entgegenzutreten. Hier könne die EU mehr tun, führte die CDU-Politikerin aus und verwies auf das Vorgehen Österreichs. Österreichs Europaministerin Edtstadler trat zuletzt für eine europaweite Registrierung von Imamen ein. Man solle sich ihr Land da zum Vorbild nehmen, sagte die ÖVP-Politikerin der Zeitung "Die Welt". Die meisten Imame ziehen durch die EU. Da müssten die Sicherheitsbehörden Bescheid wissen, wer gerade in welcher Moschee was predige.



Die Regierung in Wien arbeitet an einem Verbot des sogenannten politischen Islams. Das Vorhaben ist umstritten.

