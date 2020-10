Traditionell haben am "Tag der Deutschen Einheit" auch islamische Verbände wieder zum "Tag der offenen Moschee" eingeladen.

Coronabedingt war vielerorts die Zahl der Gäste begrenzt, zudem mussten sich die Besucherinnen und Besucher an strenge Hygiene-Auflagen halten. Das Motto des Tages lautete: "Glaube in außergewöhnlichen Zeiten". Die Geschäftsführerin des Landesverbandes Ditib Niedersachsen und Bremen, Oguz, sagte, Gemeinden mit kleinen Räumen hätten ihre Teilnahme abgesagt, weil die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten.



Viele größere Gemeinden luden dagegen zu Führungen, Vorträgen und Ausstellungen ein. Teilweise gab es auch Einblicke in die Gebetshäuser per Live-Stream. Der Koordinationsrat der Muslime betonte, dennoch bleibe der Tag auch 2020 ein Forum des gegenseitigen Kennenlernens. Nur durch beständigen Kontakt und Austausch könne ein offenes und gleichberechtigtes Miteinander auch nach Beendigung der Krise verstetigt werden.



Der "Tag der offenen Moschee" findet seit 1997 jährlich am 3.

Oktober statt. In den vergangenen Jahren hatten nach Angaben der Veranstalter rund 1.000 Moscheen ihre Türen für Besucher geöffnet, insgesamt kamen demnach bis zu 100.000 Gäste.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.