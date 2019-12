Der Beauftragte der Bundesregierung für Religionsfreiheit, Grübel, hat auf die Bedrohungen von Christen in vielen Staaten der Erde hingewiesen.

Sie würden vielfach diskriminiert, sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". Quantitativ betrachtet, seien Christen die am stärksten verfolgte Gruppe. Von Pakistan bis Nigeria hätten sie Probleme. Er würde grundsätzlich keine Christen in Länder wie Iran und Afghanistan abschieben. Mit Blick auf die Region des Nahen- und Mittleren Ostens sagte er wörtlich: "Der fruchtbare Halbmond ist zu einem furchtbaren Halbmond geworden." Zur Glaubwürdigkeit gehöre allerdings auch der Einsatz für andere Religionsgemeinschaften, fügte Grübel hinzu. Hierbei nannte er etwa die Verfolgung der muslimischen Uiguren in China.



Ähnlich zur Lage der Christen weltweit äußerten sich der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm.