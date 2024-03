Anlässlich des Welttags am 15. März

Bundesbeauftragter Frank Schwabe (SPD). (Archivbild) (picture alliance/dpa/Gregor Bauernfeind)

Viele Muslime in Deutschland beklagten Diskriminierung am Arbeitsplatz, an Schulen und Universitäten, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Bedrohungen und Beleidigungen im öffentlichen Raum und im Netz gehörten zum Alltag. Der Einsatz dagegen müsse verstärkt werden. Schwabe äußerte sich anlässlich des morgigen "Internationalen Tags zur Bekämpfung der Islamfeindlichkeit". Der Welttag wurde durch einen Beschluss der Vereinten Nationen vor zwei Jahren auf den 15. März festgelegt. Das Datum erinnert an die Terroranschläge im neuseeländischen Christchurch 2019 mit 51 Todesopfern.

