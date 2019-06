Parlamentsabgeordnete südostasiatischer Staaten fordern mehr Engagement gegen religiöse Intoleranz und Diskriminierung.

In der ganzen Region beobachte man eine Zunahme von Hass, Diskriminierung und Gewalt gegen Minderheiten, heißt es in einer Erklärung der Gruppe Parlamentarier für Menschenrechte innerhalb des Verbandes Südostasiatischer Nationen, ASEAN.



Als Beispiele verwiesen die Politikerinnen und Politiker auf die Gewalt gegen die muslimischen Rohingya in Myanmar und die Zunahme "religiöser Polarisierung" in Indonesien.