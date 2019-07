Die USA und der Vatikan planen Anfang Oktober eine eigene Konferenz zur Förderung der Religionsfreiheit.

Das kündigte die US-Botschafterin beim Heiligen Stuhl, Gingrich, in Washington an, wo derzeit eine Ministerkonferenz zur Glaubensfreiheit tagt. Gingrich sagte, die Anschlussveranstaltung solle die Zusammenarbeit der religiösen Organisationen zum Schutz der Religionsfreiheit hervorheben.



An dem Treffen in der US-Hauptstadt nahmen auf Einladung des Außenministeriums mehr als 1.000 Politiker sowie Vertreter von Zivilgesellschaften und religiösen Gruppen teil.