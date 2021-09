Bei einer gemeinsamen Online-Veranstaltung hat der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Koordinationsrat der Muslime (KRM) zum Engagement gegen alle Formen von Extremismus aufgerufen.

Allen Ideologien, "die einer Höherwertigkeit einer bestimmten religiösen, ethnischen oder nationalen Menschengruppe das Wort reden", müsse energisch widersprochen werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. EKD und KRM riefen die Menschen in Deutschland auf, "gerade auch, um Extremismus zurückzudrängen", ihr demokratisches Recht zu nutzen und die Möglichkeit zur Bundestagswahl wahrzunehmen. Religionsgemeinschaften und alle Menschen guten Willens sollten die friedensfördernden und konfliktpräventiven Kräfte in der Gesellschaft stärken, hieß es weiter. Überall dort, wo Gewalt oder Diskriminierung existiere, sei gemeinsamer Widerstand geboten.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.