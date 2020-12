In Montenegro haben mehrere tausend Menschen gegen die neue Regierung protestiert.

Anlass ist ein Religionsgesetz, über das das Parlament in der Hauptstadt Podgorica derzeit berät. Darin geht es um Änderungen in Bezug auf religiöse Objekte und Grundstücke. Die serbisch-orthodoxe Kirche sieht darin den Versuch, ihr Besitztümer zu nehmen und sie zu verstaatlichen.



Der Kirche gehören in Montenegro viele wertvolle Immobilien. Das Religionsgesetz hatte bereits die Parlamentswahl im August überschattet, bei der die jetzige konservative Regierung die prowestliche demokratisch-sozialistische Partei abgelöst hatte.



In Montenegro ist die serbisch-orthodoxe Kirche die größte Religionsgemeinschaft. Knapp 30 Prozent der rund 620.000 Einwohner sind ethnische Serben.

