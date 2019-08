Am Anfang war der Teig. Oder besser: ein ziemlich missratener Teig, den Gottes Oma da verzapft hat. Denn den hatte sie zwar ganz korrekt nach Brigitte-Rezept angerührt – aber selbst beim Backen ging der Teig nicht auf. Und deshalb blieb das Universum, das eigentlich aus diesem Teig geschaffen werden sollte, erst mal ein klitschiger kleiner Teigklumpen. So beschreibt Aike Arndt die Erschaffung der Welt in seiner Cartoonsammlung "Das Nichts und Gott".

"Es sind lustige Geschichten, es sind Nonsens-Geschichten – und sie regen vielleicht dazu an, in die Bibel zu schauen. Das ist ja auch manchmal Nonsens. Da erschafft jemand eine Welt aus dem Nichts heraus oder aus dem Tohuwabohu – das kann auch keiner verstehen erst einmal, was das bedeutet. Und hier wird es variiert."

Jürgen Mohn ist Ordinarius für Religionswissenschaft an der Universität Basel. In seinen wissenschaftlichen Arbeiten und in Lehrveranstaltungen nimmt er sich auch immer wieder Comics vor, in denen religiöse Themen behandelt werden.

"Religionswissenschaftler interessieren sich eigentlich für sehr viel, wo man irgendwie religiöse Dinge in der modernen Gesellschaft in der Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit, finden kann. Und das hat sich ja sehr, sehr verbreitet in der letzten Zeit, in den verschiedensten medialen Darstellungen: in Filmen, im Fernsehen, in Serien – in Comics eben auch."

"Distanz zu den traditionell ernsthaften Geschichten"

An den Gott-Cartoons von Aike Arndt interessiert Jürgen Mohn vor allem die Respektlosigkeit gegenüber der tradierten Überlieferung. Allein der Strich, mit dem Aike Arndt seinen Gott in die abstrusesten Situationen schlittern lässt, ist so lapidar hingeworfen wie eine Klo-Krickelei.

"Das ist der Ausdruck einer Distanz zu den traditionell ernsthaft erzählten Geschichten – die Geschichten müssen nicht unbedingt ernst genommen werden, man kann sie hinter sich lassen."

Mit lässigem Strich porträtiert Aike Arndt seinen Gott im Bienenkorb (Zwerchfell-Verlag / Aike Arndt)

Und das hat spätestens seit der Aufklärung Tradition, meint der Religionswissenschaftler Jürgen Mohn.

"Seit in der französischen Revolution Karikaturen gegen das Religiöse, gegen das Katholische in Frankreich eingesetzt wurden, da hat man sich distanziert und hat es versucht, als Unsinn darzustellen. Und hat dazu die Mittel der Karikatur in visueller Hinsicht, aber auch in sprachlicher Hinsicht benutzt. Wir lernen daraus, dass wir uns von der Geschichte, so wie sie im Alten Testament, in der hebräischen Bibel erzählt wird, distanzieren können, dass wir das Tohuwabohu unterschiedlich interpretieren können und dass wir es auf eine ganz lustige Art und Weise weitererzählen können, variieren können. Das ist wichtig."

"Gott Gott" wird er von da an heißen...

Der Berliner Comic-Autor Aike Arndt thematisiert, wie die Gesellschaft mit Gott umgeht.

Einen ähnlichen Ansatz hat auch der Franzose Marc-Antoine Mathieu in seinem Comic "Gott Höchstselbst". Mathieu gilt als Philosoph unter den Comiczeichnern. In seinem Comic "9 Sekunden" zum Beispiel erzählt er eine Kriminalgeschichte als Spiegelung – als Reflexion in Fensterscheiben, in Lampenschirmen und einem Zigarettenetui. Auch für seine Reflexionen über Gott wählt der Comic-Künstler eine indirekte Erzählweise.

"Er erzählt gespiegelt durch die verschiedenen Medien. Am Anfang steht eine Volkszählung. Und in der Volkszählung ist ein Mann, ein komischer älterer Mann mit einem weißen Bart, er hat keine Identität."

In "Gott Höchstselbst" wird Gott zur Marke (Reprodukt / Marc-Antoine Mathieu)

Dieser Mann hat wallende Locken, einen Rauschebart und wirkt wie der Prototyp einer naiven Kindervorstellung. Er heiße Gott, sagt dieser Mann. Und als man ihn nach seinem Nachnamen fragt, sagt er wieder nur Gott. Gott Gott wird er von da an heißen.

"Und irgendwann sieht man, das ist eine Filmszene, die viel, viel später erst als dieses Ereignis war, gedreht wird. Und dann kommt ein Kommentar – und dann ein Kommentar zu dem Kommentar. Oder Journalisten reden mit verschiedenen Experten als Soziologen, als Historiker – und das ist das Interessante daran, dass die Gottesgestalt insofern durchgespielt wird, dass man sie nicht in originalen, faktualen Erzählschritten darstellt, sondern dass man zeigt, wie unsere Welt aufgebaut ist, auch wenn sie über Gott redet: durch und durch medialisiert."

Eine gezeichnete Reflektion über Gott

Marc-Antoine Mathieu reflektiert über Gott, indem er unsere Wirklichkeit reflektiert. Und die stellt er – ganz ähnlich wie Gott höchstselbst – als schwer fassbar dar. Denn diese Wirklichkeit wird nicht von Fakten bestimmt, sondern davon, wie sie durch Medien vermittelt wird – also von den Geschichten, die sich durchsetzen. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Vorstellung von Gott. Das klingt ziemlich kompliziert – und ist es auch. Der Comiczeichner reflektiert tatsächlich in bester geisteswissenschaftlicher Tradition den Gottesbegriff, sagt Religionswissenschaftler Jürgen Mohn.

"Wenn man philosophisch über diesen Gedanken Gott nachdenkt, dann macht man sich Gedanken über das, was diese Welt bestimmt. Das kann man in der Theologiegeschichte, in der Philosophiegeschichte nachlesen – und das greift er auf. Deswegen sind auch einige der Zitate, die er durchspielt von Sartre und anderen Philosophen übernommen. Und die werden dann auch in dem Prozess, der Gott gemacht wird, als Frage aufgeworfen."

Gott steht vor Gericht

Die Menschen strömen zu Gott. Eine unfassbar große Menschenmenge steht da, andächtig und atemlos. Gott steht in einem offenen Wagen und gleitet durch die Massen. Dann entdeckt ein Reporter, dass Gott einen Ohrhörer trägt. Wird Gott etwa von Anderen gelenkt? Die Stimmung kippt. Denn natürlich gibt es Menschen, die zweifeln – und Gott für einen Scharlatan halten. Dabei steht er doch vor ihnen. Auf die Frage, wer er denn sei, antwortet er vor Gericht mit Sartre: "Gott ist die Einsamkeit der Menschen."

Jürgen Mohn: "Das Interessante an dieser Welt ist, dass es überhaupt kein christlicher Gott ist – Christus spielt überhaupt keine Rolle – und die Gottesfigur ist eigentlich eine philosophische Gottesfigur."

Auch der vielschichtige Comic "Gott Höchstselbst" von Marc-Antoine Mathieu bildet nicht die biblischen Erzählungen ab – thematisiert aber immer wieder theologische Diskurse.

Plötzlich steht Gott vor Gericht. Die Gunst der Medien hat Gott verloren, die Massen haben sich gegen ihn gewandt; und nun sollen ihn 62 Staatsanwälte zur Verantwortung ziehen. Er soll sich für das Böse in der Welt rechtfertigen – schließlich ist die Welt Gottes Schöpfung.

"Was wäre, wenn Gott da wäre?"

Aber kann man Gott für das Böse verantwortlich machen, wenn er dem Menschen die Freiheit geschenkt hat – also auch die Freiheit, katastrophale Entscheidungen zu treffen? Auch auf der Bildebene spielt Mathieu auf theologische Diskurse an: etwa, wenn er Gott im gesamten Comic mit weißem Rauschebart zeichnet. War da nicht was? Du sollst Dir von Gott kein Bildnis machen?

"Allerdings muss man auch dazu sagen: Sein Gesicht wird nie gezeigt, er zeigt keine Emotionen. Und wenn das Gesicht gezeigt wird, dann ist es immer sehr, sehr verschwommen. Das heißt, mit dem Bilderverbot wird zusätzlich noch gespielt – das spielt er dort auch durch."

Marc-Antoine Mathieu gilt als Philosoph unter den Comiczeichnern (Reprodukt / Olivier Roller)

Und dann verschwimmt Gottes Gesicht. Je mehr sie Gott analysieren und festschreiben wollen, schwindet sein Gesicht. Die Mittel der Justiz und anderer Wissenschaften lassen Gottes Antlitz verpuffen. Anders die saturierten Gesichter der Menschen: Die setzt Mathieu mit sattem, schwarzem Strich diesem fragilen Gott entgegen. Die Menschen wirken umso wuchtiger, kraftvoller, realer. Trotzdem sind es die Menschen, die scheitern – nämlich bei dem Versuch, Gott mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu definieren. Gott höchstselbst formuliert das im Comic mit den Worten von Gotthold Ephraim Lessing: "Die Suche nach Wahrheit ist köstlicher als deren gesicherter Besitz."

Jürgen Mohn: "Was wäre denn, wenn Gott da wäre? Brauchen wir ihn – oder brauchen wir ihn nicht? Am Ende läuft alles darauf hinaus, dass Gott seine eigene Abdankung erklärt. Er sagt, das Ganze ist eigentlich nur eine Erfindung. Dann fragen die Journalisten am Ende auch: Und na ja, die Antwort ist, es war wenigstens eine gute Geschichte, eine spannende Geschichte."

Popkulturelle Medien als Stimmungsbild

Comics können unterschiedliche religiöse Traditionen erlebbar machen. Als popkulturell geprägtes Medium transportieren sie zugleich, wie Gesellschaft mit Religion umgeht. Sie können zum Material für Religionswissenschaftler wie Jürgen Mohn werden, der überzeugt ist, …

"... dass man an popkulturellen Medien sehr gut die Stimmung ablesen kann, wie über Religion in der Gesellschaft geredet wird, wie Religion verhandelt wird."

Dieser Beitrag ist in seiner Langfassung erstmals am 20.06.2018 in der Reihe "Aus Religion und Gesellschaft" als Feature erschienen.