Michael Ebertz

Ebertz sagte dem " Domradio ", das Vertrauen gegenüber dem Papst und der Kirche sei auf dem tiefsten Punkt der letzten Jahre angekommen. Er machte dafür enttäuschte Erwartungen verantwortlich. Die Pfarreien würden immer größer, die Zahl der Priester kleiner. Die Anonymität wachse. Zudem habe die katholische Kirche ein dauerndes Frauenproblem.

"Die Kirche erzeugt ein Chaosbild"

Ebertz sprach von einem Chaosbild, das die Kirche von sich selbst erzeuge: Jeder rede gegen jeden. "Dann streiten sich die deutschen Bischöfe öffentlich untereinander. Auch das Missbrauchsthema kriegt die Kirche nicht in den Griff." Und weiter: "Die Kirche macht derzeit alles falsch, was man eigentlich falsch machen kann."

Der emeritierte Professor für Religionssoziologie forderte einen "Ort der Verständigung", an dem sich Menschen über ihre unterschiedlichen Kirchenbilder austauschen können. Vor allem brauche es verbindliche Entscheidungen für bestimmte Bereiche. "Das kann durchaus heißen, dass in der katholischen Kirche in Deutschland die Uhren etwas anders laufen als etwa in Afrika oder Lateinamerika." Forderungen aus Deutschland nach einer Modernisierung der katholischen Kirche waren in letzter Zeit im Vatikan auf Ablehnung gestoßen.

Vertrauen gegenüber katholischer Kirche und Papst gesunken

Nach der am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Instituts Forsa für das RTL/ntv-Trendbarometer haben nur noch acht Prozent der Bundesbürger Vertrauen in die katholische Kirche, ein Rückgang um vier Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Ähnlich geringes Vertrauen äußerten die Befragten sonst nur noch gegenüber dem Islam. Das Vertrauen in die Institution Papst ging der Umfrage zufolge um zehn Punkte auf 16 Prozent zurück. Zur evangelischen Kirche hat knapp jeder dritte Bundesbürger Vertrauen.