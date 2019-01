Der in Japan inhaftierte Automanager Ghosn hat seinen Posten als Vorstandschef des Renault-Konzerns niedergelegt.

Das teilte der französische Finanzminister Le Maire in Davos mit. Der Verwaltungsrat von Renault kommt am Vormittag zusammen, um über die Führung der Gruppe zu beraten. Ghosn wird beschuldigt, als früherer Chef des Autoherstellers Nissan gegen Börsenauflagen verstoßen zu haben. Er war Mitte November festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er selbst weist die Vorwürfe als ungerechtfertigt zurück. - Die Autohersteller Nissan und Renault bilden seit 1999 eine Allianz, seit zwei Jahren gehört auch Mitsubishi dazu.