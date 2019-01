Bei Renault wird nach dem Rücktritt des inhaftierten Automanagers Ghosn die Führung neu besetzt.

Dazu tagt der Verwaltungsrat in Bologne-Billancourt bei Paris. Ein Regierungssprecher sagte, dem Gremium würden der bisherige Michelin-Chef Senard sowie Interimschef Bollore als Führungsteam vorgeschlagen. Ghosn war gestern als Renault-Chef zurückgetreten. Er sitzt seit Mitte November in Japan in Untersuchungshaft, weil ihm finanzielles Fehlverhalten und Untreue beim japanischen Renault-Partner Nissan vorgeworfen werden. Nissan hatte ihn umgehend als Verwaltungsratschef abgesetzt.