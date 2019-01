Bei einem historischen Vorbeiflug hat die Nasa-Sonde "New Horizons" das Objekt "Ultima Thule" im sogenannten Kuipergürtel passiert. Es war das bislang am weitesten von der Erde entfernte Rendezvous einer Sonde mit einem Himmelskörper in der Raumfahrtgeschichte in einer Entfernung von rund 6,5 Milliarden Kilometern.

Rund zehn Stunden danach bekam die US-Raumfahrtbehörde Nasa das Signal, dass der Vorbeiflug erfolgreich absolviert wurde. Demnach sauste "New Horizons" mit rund 51.500 Kilometern pro Stunde in rund 3.500 Kilometern Entfernung an "Ultima Thule" vorbei. Über den Himmelskörper der wissenschaftlich "2014 MU 69" heißt, ist bislang kaum etwas bekannt. Forscher erhoffen sich von den Daten der Sonde Erkenntnisse über die Entstehung des Universums.



Der Name "Ultima Thule" soll symbolisch in etwa bedeuten "jenseits der bekannten Welt". Ein Echtzeit-Video ist nicht möglich gewesen, weil es mehr als sechs Stunden dauert, bis ein Signal von der Erde die Sonde erreicht - und noch einmal so lange, bis die Antwort wieder hier ist. Komplexe Bilder brauchen noch wesentlich länger.



Besonders emotional war der ehemalige Queen-Gitarris Brian May, der einen Abschluss in Astrophysik hat und kürzlich einen Song zu Ehren der NASA-Sonde schrieb. "Diese Nacht wird niemand von uns vergessen", sagte er. "Ultima Thule" sei als Relikt aus den ersten Tagen des Sonnensystems einzigartig.



Der Himmelskörper war 2014 mit Hilfe des Weltraumteleskops Hubble entdeckt worden. Über die Mission von "New Horizons" können Sie sich hier auf Englisch bei der NASA informieren.



Die rund 700 Millionen Euro teure "New Horizons"-Mission hat schon einiges hinter sich: Im Januar 2006 war die Sonde vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet, danach an zahlreichen Planeten vorbeigekommen und 2015 als erster Flugkörper am Pluto vorbeigeflogen. Laut Nasa ist die Sonde "piano-sized", also etwa so groß wie ein Klavier.