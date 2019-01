Die NASA hat einen Rekord der Raumsonde "New Horizons" gefeiert.

Die Sonde flog Berechnungen zufolge am Himmelskörper "Ultima Thule" vorbei, der rund 6,4 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt ist. Laut NASA hat sich noch nie zuvor ein menschengemachtes Objekt einem so weit entfernten Himmelskörper genähert. "Ultima Thule" - der eigentlich ganz prosaisch "2014 MU 69" heißt - liegt im Kuipergürtel, und "New Horizons" hat dreizehn Jahre gebraucht, um das Ziel zu erreichen.



Die Sonde ist laut NASA "piano-sized", also etwa so groß wie ein Klavier. Sie war im Jahr 2006 gestartet und hat erstmal neun Jahre gebraucht, um Pluto zu erreichen - im Juli 2015. "New Horizons" schickte damals viele Bilder von dem Zwergplaneten.



Nun hat die Sonde "Ultima Thule" passiert. Dieser Name soll symbolisch in etwa bedeuten "jenseits der bekannten Welt". "New Horizons" hat sich dem Himmelskörper bis auf 3.500 Kilometer genähert. Ein Echtzeit-Video ist nicht möglich gewesen, weil es mehr als sechs Stunden dauert, bis ein Signal von der Erde die Sonde erreicht - und noch einmal so lange, bis die Antwort wieder hier ist.



Besonders emotional war der ehemalige Queen-Gitarris Brian May, der einen Abschluss in Astrophysik hat und kürzlich einen Song zu Ehren der NASA-Sonde schrieb. "Diese Nacht wird niemand von uns vergessen", sagte er. "Ultima Thule" sei als Relikt aus den ersten Tagen des Sonnensystems einzigartig.



Der Himmelskörper war 2014 mit Hilfe des Weltraumteleskops Hubble entdeckt worden. Über die Mission von "New Horizons" können Sie sich hier auf Englisch bei der NASA informieren.