Der Bewerber für den SPD-Vorsitz, Europa-Staatsminister Roth, wirft seiner Partei ein "schwerwiegendes Haltungsproblem" vor.

Man gehe einfach nicht anständig miteinander um, sagte Roth in Berlin. Wenn Sozialdemokraten über Sozialdemokraten sprächen, habe das bisher oft nicht viel mit Respekt zu tun. Roth und die nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Kampmann, die für eine Doppelspitze antreten, riefen in diesem Zusammenhang gemeinsam zu einem "Pakt für Fairness und Respekt" auf.



Für die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Nahles treten zusammen auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Scheer und der Gesundheitsexperte Lauterbach an. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 1. September werden weitere Kandidaturen erwartet.