In Großbritannien bewerben sich zehn Mitglieder der regierenden Konservativen um die Nachfolge der bisherigen Tory-Vorsitzenden.

Wie die Partei Schließung der Bewerberliste am Abend bekannt gab, handelt es sich um zwei Frauen und acht Männer.



Ein weiterer Kandidat habe nicht genügend Unterstütztung erfahren und habe deshalb zurückgezogen. Nominiert sind Außenminister Jeremy Hunt, Umweltminister Michael Gove, Ex-Außenminister Boris Johnson, der frühere Brexit-Minister Dominic Raab, Innenminister Sajid Javid, Gesundheitsminister Matt Hancock, Entwicklungshilfeminister Rory Stewart, die frühere Ministerin für Parlamentsfragen Andrea Leadsom, Ex-Arbeitsministerin Esther McVey und der EU-freundliche Abgeordnete Mark Harper. Die oder der neue Vorsitzende der britischen Konservativen wird in zwei Phasen bestimmt: Zunächst reduzieren die Parlamentsabgeordneten der Tories in mehreren Wahlgängen das Bewerber-Feld auf zwei Kandidaten. Endgültig über den Vorsitz entscheiden anschließend die Parteimitglieder in einer Stichwahl. Bis Ende Juli soll ein Sieger feststehen, der dann in Personalunion auch die britische Regierung führt. May hatte den Parteivorsitz am vergangenen Freitag aufgegeben.



Zuvor hatte das Parlament drei Mal ihren mit Brüssel ausgehandelten Vertrag für einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union abgelehnt.