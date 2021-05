Der britische Premierminister Johnson hat bei der Finanzierung der Renovierungsarbeiten in seiner Dienstwohnung einem Untersuchungsbericht zufolge nicht gegen den Verhaltenskodex verstoßen.

In dem von der Regierung in Auftrag gegebenem Gutachten heißt es lediglich, Johnson habe sich "unklug" verhalten, weil er sich nicht darum gekümmert habe, wie die Renovierung bezahlt werde. Johnson habe sich dazu entschieden, die Kosten über eine Stiftung zu finanzieren. Doch erst nachdem die Arbeiten bereits liefen, sei erkannt worden, dass dies aus rechtlichen Gründen schwierig gewesen sei. Johnson habe die Kosten daraufhin umgehend selbst beglichen. In der Angelegenheit laufen noch mehrere weitere Untersuchungen, unter anderem von der Wahlkommission. Sie soll klären, ob die Renovierung über private Spenden finanziert wurde.



Der Umbau von Johnsons Dienstwohnung in der Downing Street soll bis zu 200.000 Pfund gekostet haben. Jährlich stehen ihm dafür aber nur bis zu 30.000 Pfund an öffentlichen Geldern zu.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.