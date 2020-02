Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Merz, hat sich angesichts der demografischen Entwicklung für eine längere Lebensarbeitszeit ausgesprochen.

Für die Zukunft müsse das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Ruhestand neu justiert werden, sagte Merz dem Magazin "Spiegel". Die Generationengerechtigkeit sei für ihn die neue soziale Frage. Es würden zu große Lasten der Gegenwart auf die Schultern der nächsten Generation geschoben, meinte Merz. Das müsse die CDU bald ändern.



Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Mast sagte der Nachrichtenagentur AFP, Merz verfolge eine billige Strategie. Weil er Parteivorsitzender werden wolle, schieße er gegen alles, was die große Koalition gemacht habe. Die Rente gehe aber zu viele Menschen an, als dass sie so nebenbei verfrühstückt werden könne.