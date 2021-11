Ohne Frage, die erwarteten Rentensteigerungen von über fünf Prozent oder sogar fast sechs im Osten Deutschlands können sich sehen lassen. Denn selbst für alle tarifgebundenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in diesem Jahr kaum mehr als drei Prozent drin. Und dass die Renten stärker als die Löhne steigen, dürfte die politische Debatte über die Nachhaltigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung wieder einmal befeuern - und die Sorge über den alsbald bevorstehenden Finanzschock, den dann vor allem die Jüngeren auszubaden haben.



Aber ganz nüchtern und sachlich betrachtet ist es erst einmal so, dass sich die gesetzliche Rentenversicherung auch in der Coranakrise als ein stabiler Faktor erwiesen hat, wie zuvor schon auch in der Finanzkrise nach 2010, als viele Kapitalmarkthoffnungen in den Keller purzelten, darunter auch viele privaten Altersvorsorgezusagen.

Reformbedürftiges, aber krisenfestes System

Das deutsche Umlagesystem, das genau aus diesem Grund 1957 eingeführt wurde, kommt auch an weiteren Reformen nicht vorbei, aber die Krisenfestigkeit lässt sich nicht bestreiten. Zumindest solange die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland nicht dramatisch einbricht.



Denn das bleibt der wichtigste Anker auch bei allen weiteren Reformen. Dass die Altersbezüge im kommenden Jahr voraussichtlich so stark steigen, hat mit einem krisenbedingten Nachholeffekt zu tun und einer politischen Entscheidung: dem bis 2025 ausgesetzten Nachholfaktor.

Der sollte den Anstieg der Altersbezüge begrenzen, wenn die Zahl der Rentnerinnen und Rentner schneller wächst als die der Beschäftigten. Danach würden die Renten im kommenden Jahr nur um 2,6 bzw. 2,95 Prozent steigen und damit auch den langfristigen Anstieg der Rentenausgaben bremsen.

Auge auf die Generationengerechtigkeit

Bis 2025 fällt dieser Korrekturfaktor weg. Ob die kommende Bundesregierung den Faktor wieder einführen will, wissen wir nicht. Aber vielleicht gäbe es auch weniger drastische Methoden, um den Anstieg der Ausgaben langfristig zu bremsen. In diesem Jahr hat es keine oder nur eine minimale Rentenanpassung gegeben. Eigentlich hätten die Bezüge sogar um über drei Prozent gekürzt werden müssen, weil die Beschäftigung 2020 krisenbedingt zurückgegangen war und die Löhne kaum gestiegen sind.



Aber Rentenkürzungen sind auch per Gesetz verboten. Das ist richtig so. Denn die Renten sollten auch weiterhin der Lohnentwicklung folgen, um die Kaufkraft der Rentnerinnen und Rentner zu sichern. Aber was spricht dagegen, diese Kürzungen in absehbar guten Jahren nachzuholen?



Dann würden die prognostizierten Steigerungen in den kommenden beiden Jahren etwas geringer ausfallen. Am Ende stünde immer noch ein deutliches Plus und die langfristigen Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung würden im Interesse der Generationengerechtigkeit zumindest etwas langsamer steigen.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.