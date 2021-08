In der Debatte um das Renten-Eintrittsalter hat sich der Sozialverband VdK für flexible Regelungen ausgesprochen.

Wer ein Leben lang in körperlich und psychisch anstrengenden Berufen gearbeitet habe, müsse bereits mit 63 ohne Abschläge in Rente gehen können, sagte VdK-Präsidentin Bentele in Berlin. Zugleich warnte sie vor einer pauschalen Erhöhung des Renteneintrittsalters. Dies würde die soziale Spaltung in der älteren Bevölkerung weiter verschärfen und zu noch mehr Altersarmut führen.



Bentele äußerte sich bei der Vorstellung einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zur Lebenserwartung verschiedener Berufs- und Einkommensgruppen. Danach ist die Lebenserwartung von Arbeitern im Vergleich zu Beamten rund vier Jahre geringer. Rentner, die in Berufen mit hoher Belastung gearbeitet haben, leben statistisch drei Jahre kürzer. Der Sozialverbhand VdK forderte deshalb eine grundlegende Reform des gegenwärtigen Rentensystems.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.