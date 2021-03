Nach jahrelangen Rentensteigerungen fällt die sonst im Sommer übliche Erhöhung der Altersbezüge in diesem Jahr wegen der Corona-Krise im Westen Deutschlands aus.

Das gab Bundesarbeitsminister Heil von der SPD am Nachmittag in Berlin bekannt. Im Osten werde es mit 0,72 Prozent nur ein minimales Plus geben. Zuletzt war 2010 - im Jahr nach der Finanzkrise eine Rentenerhöhung ausgeblieben. Seitdem sind die Altersbezüge jedes Jahr gestiegen.

