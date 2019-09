Weitere 859 frühere sogenannte NS-Ghettoarbeiter sind in den vergangenen zwei Jahren in Deutschland entschädigt worden.

Sie erhielten einen "Rentenersatzzuschlag" von 1.500 Euro. Insgesamt hätten die Behörden rund 1.250 Anträge bearbeitet, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Knapp 350 Ersuche seien abgelehnt worden, weitere in Bearbeitung. - Laut einer im Sommer 2017 in Kraft getretenen Richtlinie können NS-Verfolgte, die in einem Ghetto einer "entlohnten" Arbeit nachgingen, den Zuschlag beantragen. Es handelt sich um eine einmalige Leistung in Höhe von 1.500 Euro.



Die Linkenpolitikerin Jelpke sagte dem Blatt, die Summe sei schäbig. Zudem sei sie überzeugt, dass es gerade in Osteuropa noch deutlich mehr NS-Verfolgte gebe, die von der Regelung nichts wüssten. Die Informationspolitik der Bundesregierung sei eine Katastrophe.